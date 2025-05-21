شهداء وجرحى بالعشرات.. اسرائيل تكثف غاراتها على قطاع غزة

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يأتي ذلك فيما تُنفذ الطائراتُ الإسرائيلية سلسلةَ غاراتٍ على بلدةِ القرارة شمالي ، كما قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلاً سكنياً في بلدة البلد وآخر في دير البلح وسط غزة بالإضافة إلى خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبَ سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. أفادت مصادر طبية بارتفاعَ عددِ الضحايا في غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 100 قتيل، وذلك نتيجةَ الغاراتِ المُكثفة على القطاع.يأتي ذلك فيما تُنفذ الطائراتُ الإسرائيلية سلسلةَ غاراتٍ على بلدةِ القرارة شمالي ، كما قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلاً سكنياً في بلدة البلد وآخر في دير البلح وسط غزة بالإضافة إلى خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبَ سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.

وواصلت القوات الاسرائيلية التوغل في عبسان وخزاعة جنوب القطاع، وفي بلدة والسلاطين، تزامناً مع عمليات نسف منازل سكنية لاهيا شمالي غزة.

وواصلت هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة رغم تزايد الانتقادات الدولية، فيما أفاد مسؤولون إسرائيليون أيضا بالسماح بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات.



وبعد يومين من بدء دخول المساعدات إلى غزة، لم تصل الإمدادات الجديدة التي تحتاجها المنطقة بشدة إلى السكان بعد، وذلك حسب . وحذر الخبراء من أن كثيرا من البالغ عددهم مليوني نسمة يواجهون خطر المجاعة.

وتحت الضغط، وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على السماح بدخول كمية "ضئيلة" من المساعدات إلى الأراضي ، بعد أن منعت دخول الطعام والدواء والوقود في محاولة للضغط على حركة .



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ، إنه رغم دخول المساعدات إلى غزة، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصالها إلى نقاط التوزيع حيث الحاجة ماسة، بعد أن أجبرت القوات الإسرائيلية العاملين على إعادة تحميل الإمدادات على شاحنات منفصلة ولم يكن لديهم الوقت الكافي. (العربية)