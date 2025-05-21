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عربي-دولي
روسيا تؤكد استمرار العمل في تنسيق زيارة الزعيم الكوري الشمالي
Lebanon 24
21-05-2025
|
01:04
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قال نائب
وزير الخارجية الروسي
أندريه رودينكو، إن
موسكو
مستمرة في تنسيق زيارة الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
إلى
روسيا
، لكن من السابق لأوانه تحديد مواعيد دقيقة للزيارة.
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وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "أؤكد أن
كيم جونغ
أون تلقى دعوة من
الرئيس الروسي
للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، ونأمل أن نتفق عبر القنوات الدبلوماسية على موعد الزيارة ومدتها وجدول أعمال المباحثات خلالها".
وأشار نائب الوزير إلى أنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن مواعيد محددة، لكن موسكو تأمل في أن تتم هذه الزيارة قريبا.
وفي وقت سابق، قال رودينكو إن موسكو تعمل أيضا في موضوع مسألة زيارة
وزير الخارجية
الروسي
سيرغي لافروف
إلى
كوريا الشمالية
، لمواصلة الحوار الاستراتيجي.
في سبتمبر عام 2023، زار الزعيم الكوري الشمالي روسيا وأجرى مباحثات مع الرئيس
فلاديمير بوتين
.
وفي 18 يونيو من العام الماضي، قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى
كوريا
الشمالية استغرقت يومين.
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