روسيا تؤكد استمرار العمل في تنسيق زيارة الزعيم الكوري الشمالي

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قال نائب أندريه رودينكو، إن مستمرة في تنسيق زيارة الزعيم الكوري إلى ، لكن من السابق لأوانه تحديد مواعيد دقيقة للزيارة.وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "أؤكد أن أون تلقى دعوة من للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، ونأمل أن نتفق عبر القنوات الدبلوماسية على موعد الزيارة ومدتها وجدول أعمال المباحثات خلالها".وأشار نائب الوزير إلى أنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن مواعيد محددة، لكن موسكو تأمل في أن تتم هذه الزيارة قريبا.وفي وقت سابق، قال رودينكو إن موسكو تعمل أيضا في موضوع مسألة زيارة الروسي إلى ، لمواصلة الحوار الاستراتيجي.في سبتمبر عام 2023، زار الزعيم الكوري الشمالي روسيا وأجرى مباحثات مع الرئيس .وفي 18 يونيو من العام الماضي، قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى الشمالية استغرقت يومين.