بعد اتصال استمر ساعتين بين بوتين وترامب.. زيلينسكي: روسيا تحاول كسب الوقت للمماطلة في محادثات السلام



Advertisement

وقال إن " تحاول العمل على كسب الوقت بغرض المماطلة في محادثات السلام مع "، بحسب ما نقلت عنه . اتّهم ، مساء الثلاثاء، بالعمل على "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد ، غداة إعلان الرئيس الأميركي أن الطرفين سيجريان مفاوضات مباشرة عقب تواصله هاتفيا مع نظيريه الروسي والأوكراني.وقال إن " تحاول العمل على كسب الوقت بغرض المماطلة في محادثات السلام مع "، بحسب ما نقلت عنه .

يذكر أن تحدث هاتفيا أول أمس الاثنين إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي بعد لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين في الجمعة، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاث سنوات.



لكن روسيا لم تقدّم أي تنازلات سواء بعد محادثات اسطنبول أو في الاتصال الهاتفي مع ترامب، مع مواصلة رفض مقترح هدنة لمدة ثلاثين يوما تقدّمت به كييف وحلفاؤها الغربيون. (العربية)