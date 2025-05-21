مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين بهجوم انتحاري على حافلة مدرسية في باكستان

قال مسؤولون باكستانيون إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بحافلة مدرسية في جنوب غربى باكستان، مما أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين.



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وبحسب ، فإن مجهولين استهدفوا حافلة تابعة لمدرسة الجيش العامة بعبوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب، بينهم أطفال. وقالت وسائل إعلام باكستانية بأن انفجاراً قوياً وقع في منطقة "خُضْدار" بإقليم ، جنوب غربي باكستان.وبحسب ، فإن مجهولين استهدفوا حافلة تابعة لمدرسة الجيش العامة بعبوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب، بينهم أطفال.