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مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين بهجوم انتحاري على حافلة مدرسية في باكستان

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:11
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قال مسؤولون باكستانيون إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بحافلة مدرسية في جنوب غربى باكستان، مما أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين.
وقالت وسائل إعلام باكستانية بأن انفجاراً قوياً وقع في منطقة "خُضْدار" بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.
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وبحسب وسائل الإعلام، فإن مجهولين استهدفوا حافلة تابعة لمدرسة الجيش العامة بعبوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب، بينهم أطفال.
 
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