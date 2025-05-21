للمرة الأولى منذ استعادتها من القوات الأوكرانية.. بوتين في كورسك

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لأول مرة، زار منذ أن طردت القوات الروسية القوات من المنطقة.وقال اليوم الأربعاء إن التقى بمنظمات تطوعية في المنطقة وزار محطة كورسك 2 النووية.وأعلنت ، الشهر الماضي، أن القوات الروسية حررت ودحرت القوات الأوكرانية من أراضي ، لافتة إلى أن عمليات التمشيط والبحث عن أي جنود أوكرانيين مختبئين لا تزال جارية، فيما بدأت عمليات إزالة الألغام، وتقديم المساعدة للسلطات في المدينة من أجل استعادة الحياة الطبيعية.وجاء في تقرير الروسية وقتها حول تحرير كورسك: "بعد تحرير بلدة غورنال، تم دفع فلول وحدات العدو إلى ما وراء ، وتتخذ حاليا تدابير في المناطق المحررة من مقاطعة كورسك لكشف المختبئين من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".وأضاف التقرير: "وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفذ عملية إزالة الألغام بشكل كامل من الأراضي وتدمير العبوات الناسفة، كما يتم تقديم المساعدة للسلطات المحلية لاستعادة الحياة السلمية".(سكاي نيوز)