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عربي-دولي
اتفاق على بدء إدخال مساعدات إماراتية عاجلة إلى قطاع غزة
Lebanon 24
21-05-2025
|
03:58
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أجرى الشيخ
عبد الله بن زايد
آل نهيان
، نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
الإماراتي
، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية
الإسرائيلية
،
جدعون
ساعر، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من
دولة الإمارات
، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في
قطاع غزة
كمرحلة أولى.
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وتشمل المبادرة أيضا توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.
وأكد الشيخ
عبدالله بن زايد
آل
نهيان
خلال الاتصال على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء
الإماراتية
"وام".
كما بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف
اتفاق الهدنة
، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
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