اتفاق على بدء إدخال مساعدات إماراتية عاجلة إلى قطاع غزة

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أجرى الشيخ ، نائب ، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية ، ساعر، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من ، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في كمرحلة أولى.وتشمل المبادرة أيضا توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.