Advertisement

عربي-دولي

اتفاق على بدء إدخال مساعدات إماراتية عاجلة إلى قطاع غزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1363679-638834223784760805.png
Doc-P-1363679-638834223784760805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإسرائيلية، جدعون ساعر، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.
Advertisement


وتشمل المبادرة أيضا توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
 
مواضيع ذات صلة
وام: اتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات إلى قطاع غزة بعد اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسرائيل
lebanon 24
21/05/2025 13:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: نتنياهو صادق على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
lebanon 24
21/05/2025 13:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تجد صعوبة بالغة بالعمل في قطاع غزة بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات
lebanon 24
21/05/2025 13:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الألماني: ينبغي استئناف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على الفور
lebanon 24
21/05/2025 13:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:51 | 2025-05-21
05:30 | 2025-05-21
05:10 | 2025-05-21
05:07 | 2025-05-21
04:43 | 2025-05-21
03:52 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24