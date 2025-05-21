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عربي-دولي
الشيباني عن سبب زيارات روبرت فورد: جزء من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية
Lebanon 24
21-05-2025
|
04:43
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اعتبر
وزير الخارجية
السورية
،
أسعد الشيباني
، اليوم الأربعاء، زيارات السفير الأميركي السابق بدمشق،
روبرت فورد
، إلى
سوريا
بأنها جزء من "الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية".
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وبعد الزوبعة التي أثارتها تصريحات
فورد
حول دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري
أحمد الشرع
، كتب
الشيباني
على منصة "إكس": "لقد كانت زيارات السيد
روبرت
فورد، كما غيره من الوفود الأجنبية، جزءا من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية وتطورها في المناطق المحررة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها".
وأضاف: "ما جرى في الثامن من كانون الأول الماضي هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمنا باهظا في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له".
وتابع: "واجبنا اليوم هو البناء على المناخ السياسي الإقليمي والدولي الداعم لسوريا، واستثماره لإعادة بناء بلدنا. مع عدم الالتفات لمن يريد إضعاف الثقة بالقدرات والعقول السورية وقيادتها".
وكان فورد قد أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة تحدث فيها عن دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم "
هيئة تحرير الشام
" تحت اسم
أبو محمد الجولاني
، قبل أن يتولى رئاسة سوريا.(سكاي نيوز)
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