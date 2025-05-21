الشيباني عن سبب زيارات روبرت فورد: جزء من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية

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اعتبر ، ، اليوم الأربعاء، زيارات السفير الأميركي السابق بدمشق، ، إلى بأنها جزء من "الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية".وبعد الزوبعة التي أثارتها تصريحات حول دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري ، كتب على منصة "إكس": "لقد كانت زيارات السيد فورد، كما غيره من الوفود الأجنبية، جزءا من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية وتطورها في المناطق المحررة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها".وأضاف: "ما جرى في الثامن من كانون الأول الماضي هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمنا باهظا في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له".وتابع: "واجبنا اليوم هو البناء على المناخ السياسي الإقليمي والدولي الداعم لسوريا، واستثماره لإعادة بناء بلدنا. مع عدم الالتفات لمن يريد إضعاف الثقة بالقدرات والعقول السورية وقيادتها".وكان فورد قد أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة تحدث فيها عن دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم " " تحت اسم ، قبل أن يتولى رئاسة سوريا.(سكاي نيوز)