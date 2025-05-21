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عربي-دولي

بشأن حرب أوكرانيا.. هذا ما يُراهن عليه بوتين في ظلّ حُكم ترامب

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:00
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في ظل التطورات الأخيرة والمحادثات الهاتفية بين القادة الروس والأميركيين، يؤكد السفير البريطاني السابق لدى كييف، سيمون سميث، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يراهن" على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفقد صبره تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار، مما سيمكنه هو من مواصلة الحرب في أوكرانيا.
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وحدد سميث في تصريح لموقع "آي بيبر" البريطاني سلسلة أسباب رئيسية وراء إصرار بوتين على موقفه، وأضاف: "السبب الأول هو أن بوتين يعتقد أنَّ الوقت والموارد في صالحه، كما أن رفض الرئيس الروسي الإنخراط في محادثات سلام جادة هو اعتقاده أنه لا يزال يمتلك الموارد الضرورية للاستمرار في الحرب وأن "الوقت في صالحه".

ويذكر سميث أنّ بوتين "من المحتمل أنه اقتنع بأن ترامب ليس مستعداً لتخصيص أي موارد أميركية كبيرة أخرى للدفاع عن أوكرانيا، وربما لا يعتقد أن الدول الأوروبية وغيرها يمكنها سد الفجوة".

وفي ظل سيطرة القوات الروسية على خُمس أوكرانيا وتقدمها، يعتقد بوتين أنه "لا يزال لديه فرصة جيدة للنصر إذا استمر في إستراتيجية المكاسب التدريجية كما هي الحال الآن"، وفق الكاتب.


الكاتب يقول إن السبب الثاني وراء إصرار بوتين على موقفه هو أنّ ترامب يفضل بوتين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويضيف: "لقد سنحت الفرصة لبوتين أخذ درجة حرارة ترامب، ولديه سبب وجيه للاعتقاد بأن ترامب يحبه أكثر مما يحب زيلينسكي".
وعلى صعيد السبب الثالث بشأن الأمر المذكور، يؤكد سميث أنَّ "بوتين يخاطر مع ترامب إذ يرى أنه لن يمضي قدماً في خطط مضاعفة العقوبات على روسيا، والتي ستكون أخباراً سيئة للغاية لموسكو".
 
وعلى الرغم من دعوات القادة الغربيين إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، فإن ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة "ليست مستعدة للانضمام إلى جهود العقوبات الأوروبية".

ويعتقد سميث أن بوتين لا يرى أن ترامب جاد حقاً في فرض عقوبات جديدة، كما أنه لا يعتقد أن الرئيس الأميركي سيغضب منه لحد فرض عقوبات  جديدة على موسكو.
 
كذلك، يرى السفير السابق أن استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، على الرغم من محادثات السلام المحتملة، هو رسالة من بوتين لترامب مفادها: "عليك أن تدرك أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا يعني بالنسبة لي التوقف عن متابعة الحرب".

ويأمل بوتين من وراء التلكؤ في المفاوضات إلى أن يمل ترامب ويقول: "لقد سئمت من هذا، وقد جربت هذا، وليس لأميركا أي مصلحة في التدخل، لذا سنغادر من هنا".

هذه النتيجة ستناسب بوتين لأنه "لا يعتقد أن أي كيان آخر يمكنه أن يسد الفجوة" التي ستخلفها الولايات المتحدة إذا انسحب ترامب من محادثات السلام  مع أوكرانيا، وفق ما يختم الكاتب.
 
 
 
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