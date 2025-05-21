عن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن.. هذا ما أعلنته إيران

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لفت ، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده لا تزال تقيّم إمكانية مشاركتها في الجولة المقبلة من المفاوضات مع .وقال : "نحن ما زلنا في طور الدراسة والتقييم لاتخاذ قرار بشأن مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات، وسنواجه المطالب الأميركية على طاولة التفاوض، ولم نتخلَّ يوماً عن المسار الدبلوماسي".وأضاف: "نُقيِّم ما إذا كانت مشاركتنا في المفاوضات ستُثمر نتائج إيجابية أم لا".وشدد عراقجي على أن عملية تخصيب اليورانيوم في ستستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لم يتم. (روسيا اليوم)