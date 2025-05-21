Advertisement

عربي-دولي

عن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن.. هذا ما أعلنته إيران

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1363711-638834268653791558.jpg
Doc-P-1363711-638834268653791558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده لا تزال تقيّم إمكانية مشاركتها في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وقال عراقجي: "نحن ما زلنا في طور الدراسة والتقييم لاتخاذ قرار بشأن مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات، وسنواجه المطالب الأميركية على طاولة التفاوض، ولم نتخلَّ يوماً عن المسار الدبلوماسي".

وأضاف: "نُقيِّم ما إذا كانت مشاركتنا في المفاوضات ستُثمر نتائج إيجابية أم لا".

وشدد عراقجي على أن عملية تخصيب اليورانيوم في إيران ستستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لم يتم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: نقيم حاليا المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
lebanon 24
21/05/2025 16:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: مستعدون لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الـ3 بروما
lebanon 24
21/05/2025 16:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المفاوضات مع أميركا ستعقد بحضور وسطاء في مسقط
lebanon 24
21/05/2025 16:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا ستعقد في مسقط
lebanon 24
21/05/2025 16:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2025-05-21
09:05 | 2025-05-21
08:47 | 2025-05-21
08:46 | 2025-05-21
08:35 | 2025-05-21
08:15 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24