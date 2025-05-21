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عربي-دولي
تحذير... صراع جديد يلوح في الأفق بين أوكرانيا وهذه الدولة
Lebanon 24
21-05-2025
|
05:51
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قال ضابط الاستخبارات الأميركي السابق
سكوت ريتر
، خلال بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إن صراعا جديا يلوح في الأفق على الحدود بين
أوكرانيا
وهنغاريا.
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وأضاف الخبير: "نشرت هنغاريا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وتدور حاليا فضيحة دبلوماسية بينهما، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بتشكيل خلايا تجسس. وتفيد الأنباء بأن سلطات
كييف
باشرت بتعبئة الرجال الهنغاريين من منطقة ما وراء الكربات قسرا وإرسالهم إلى
الجبهة
بسبب النقص الذي تعاني منه القوات
الأوكرانية
في الأفراد".
وأشار الخبير إلى أن "خطر التصعيد مرتفع للغاية، خاصة إذا اهتزت مواقع السلطة في كييف. إذا ظهرت فجأة فترة من عدم اليقين السياسي في أوكرانيا، فعلى الأغلب سيحاول سكان المنطقة المذكورة وغالبيتهم من الهنغاريين الانفصال عن أوكرانيا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى هنغاريا، التي بدورها ترغب كثيرا في الحصول على هذه الأراضي". (روسيا اليوم)
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