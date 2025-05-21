قال ضابط الاستخبارات الأميركي السابق ، خلال بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إن صراعا جديا يلوح في الأفق على الحدود بين وهنغاريا.

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وأضاف الخبير: "نشرت هنغاريا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وتدور حاليا فضيحة دبلوماسية بينهما، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بتشكيل خلايا تجسس. وتفيد الأنباء بأن سلطات باشرت بتعبئة الرجال الهنغاريين من منطقة ما وراء الكربات قسرا وإرسالهم إلى بسبب النقص الذي تعاني منه القوات في الأفراد".

وأشار الخبير إلى أن "خطر التصعيد مرتفع للغاية، خاصة إذا اهتزت مواقع السلطة في كييف. إذا ظهرت فجأة فترة من عدم اليقين السياسي في أوكرانيا، فعلى الأغلب سيحاول سكان المنطقة المذكورة وغالبيتهم من الهنغاريين الانفصال عن أوكرانيا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى هنغاريا، التي بدورها ترغب كثيرا في الحصول على هذه الأراضي". (روسيا اليوم)