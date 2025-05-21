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البابا لاوون يدعو إلى السماح بدخول مساعدات "كافية" إلى غزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:20
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دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية "كافية" إلى قطاع غزة و"وضع حد للقتال الذي يدفع ثمنه الباهظ الأطفال والمسنون والمرضى".
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وقال البابا خلال اللقاء العام الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، وهو الأول منذ بدء حبريته، "الوضع في قطاع غزة مقلق ومؤلم".
 
وأتى نداء البابا فيما اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية إسرائيل بالسماح بدخول مساعدة "غير كافية بشكل مثير للسخرية" إزاء حاجات القطاع. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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