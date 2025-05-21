البابا لاوون يدعو إلى السماح بدخول مساعدات "كافية" إلى غزة

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دعا البابا إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية "كافية" إلى و"وضع حد للقتال الذي يدفع ثمنه الباهظ الأطفال والمسنون والمرضى".وقال البابا خلال اللقاء العام الأسبوعي في ساحة ، وهو الأول منذ بدء حبريته، "الوضع في قطاع غزة مقلق ومؤلم".