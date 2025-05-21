صرخة مدوية.. هكذا وصفت كاتبة فرنسية - لبنانية حرب غزة

قالت الكاتبة دومينيك إده إنّ الصورة الآتية من غزة بفعل الحرب هناك قد أحرقت أعصابها، مُنددة بـ"الوحشية اللامحدودة" وسوء النية في السياسة الإسرائيلية وتطور "الإبادة الجماعية".

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واستعرضت الكاتبة التي رافقت الصراع الفلسطيني لعقود من الزمن، صور الجثث والرجال المنهكين والنساء المحطمات، مشيرة بالخصوص إلى صورة رجل عجوز يدفع عربة مليئة بالموتى، يقع فجأة على ركبتيه بسبب عاصفة من الألم، قائلة إنها أحرقت أعصابها أكثر من كل الصور.

وذكرت إده، وهي لبنانية الأصل، بأن استمر في إرسال الأسلحة إلى ، حتى بعد أن حذرت من خطر الإبادة الجماعية، وتساءلت: "كيف يمكننا أن نسمي ما حدث منذ ذلك الحين إلا بأنه الإبادة الجماعية؟".

وأشارت إلى أن تعيش الآن حالة من الشلل المثير للشفقة، وهي لا تفعل شيئاً، ولا تكاد تغير شيئاً.



وعند السؤال عن "حق الدفاع عن النفس" الذي أصبح مبرر إسرائيل لما تفعله وأداة قمع ضد كل من ينتقدها، قالت إده إن "هذا الحق، كما هو متوقع، ونظراً لطبيعة نظام إسرائيل، أصبح هو الحق في فعل كل شيء، في القصف العشوائي، وقتل عائلات بأكملها، وهدم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، وتحديد عدد شاحنات الطعام المسموح لها بالدخول، والحق في غزو جزء من وتدمير جيشها، وفي احتلال جزء من ".





وتساءلت الكاتبة: "ما هدف الحكومة الإسرائيلية؟ هل هو اختفاء كجزء من منطقة مجزأة ومستعمرة؟".

وذكّرت الكاتبة بأن أغلب المجتمع يعيش حالة من العمى الطوعي إلى حد ما، مشيرة إلى أن القومية المدعومة والمؤطرة بالخوف، والتي يصاحبها شعور بالتفوق، تشكل أسوأ عدو للإنسانية. (الجزيرة نت)