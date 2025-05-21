23
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
27
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صرخة مدوية.. هكذا وصفت كاتبة فرنسية - لبنانية حرب غزة
Lebanon 24
21-05-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الكاتبة
الفرنسية اللبنانية
دومينيك إده إنّ الصورة الآتية من غزة بفعل الحرب
الإسرائيلية
هناك قد أحرقت أعصابها، مُنددة بـ"الوحشية اللامحدودة"
وسوء النية في السياسة الإسرائيلية وتطور "الإبادة الجماعية".
Advertisement
واستعرضت الكاتبة التي رافقت الصراع
الإسرائيلي
الفلسطيني لعقود من الزمن، صور الجثث والرجال المنهكين والنساء المحطمات، مشيرة بالخصوص إلى صورة رجل عجوز يدفع عربة مليئة بالموتى، يقع فجأة على ركبتيه بسبب عاصفة من الألم، قائلة إنها أحرقت أعصابها أكثر من كل الصور.
وذكرت إده، وهي لبنانية الأصل، بأن
الاتحاد الأوروبي
استمر في إرسال الأسلحة إلى
إسرائيل
، حتى بعد أن حذرت
محكمة العدل الدولية
من خطر الإبادة الجماعية، وتساءلت: "كيف يمكننا أن نسمي ما حدث منذ ذلك الحين إلا بأنه الإبادة الجماعية؟".
وأشارت إلى أن
أوروبا
تعيش الآن حالة من الشلل المثير للشفقة، وهي لا تفعل شيئاً، ولا تكاد تغير شيئاً.
وعند السؤال عن "حق الدفاع عن النفس" الذي أصبح مبرر إسرائيل لما تفعله وأداة قمع ضد كل من ينتقدها، قالت إده إن "هذا الحق، كما هو متوقع، ونظراً لطبيعة نظام إسرائيل، أصبح هو الحق في فعل كل شيء، في القصف العشوائي، وقتل عائلات بأكملها، وهدم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، وتحديد عدد شاحنات الطعام المسموح لها بالدخول، والحق في غزو جزء من
سوريا
وتدمير جيشها، وفي احتلال جزء من
لبنان
".
وتساءلت الكاتبة: "ما هدف الحكومة الإسرائيلية؟ هل هو اختفاء
فلسطين
كجزء من منطقة مجزأة ومستعمرة؟".
وذكّرت الكاتبة بأن أغلب المجتمع
في إسرائيل
يعيش حالة من العمى الطوعي إلى حد ما، مشيرة إلى أن القومية المدعومة والمؤطرة بالخوف، والتي يصاحبها شعور بالتفوق، تشكل أسوأ عدو للإنسانية.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية
Lebanon 24
الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية
21/05/2025 19:33:13
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مُدوية عن عدد سكان الأرض.. دراسة تكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة مُدوية عن عدد سكان الأرض.. دراسة تكشفها!
21/05/2025 19:33:13
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
21/05/2025 19:33:13
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صرخة من "رئيس قلم اقتراع": قضينا ليلتنا في السيارات قبل الانتخابات!
Lebanon 24
صرخة من "رئيس قلم اقتراع": قضينا ليلتنا في السيارات قبل الانتخابات!
21/05/2025 19:33:13
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوة "تنقذ" إيران وتُهدد إسرائيل.. مفتاحها عند أميركا!
Lebanon 24
خطوة "تنقذ" إيران وتُهدد إسرائيل.. مفتاحها عند أميركا!
12:00 | 2025-05-21
21/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
Lebanon 24
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
11:49 | 2025-05-21
21/05/2025 11:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن آخر اغتيالات إسرائيليّة.. صحيفة تكشف الكثير
Lebanon 24
عن آخر اغتيالات إسرائيليّة.. صحيفة تكشف الكثير
11:00 | 2025-05-21
21/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... نشر فيديو من مقابر الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة
Lebanon 24
لأول مرة... نشر فيديو من مقابر الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة
10:34 | 2025-05-21
21/05/2025 10:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يقف وراء اغتيال الأوكراني أندريه بورتنوف في مدريد؟
Lebanon 24
من يقف وراء اغتيال الأوكراني أندريه بورتنوف في مدريد؟
10:30 | 2025-05-21
21/05/2025 10:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور)
Lebanon 24
بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور)
13:40 | 2025-05-20
20/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
15:20 | 2025-05-20
20/05/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!
Lebanon 24
سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!
13:00 | 2025-05-20
20/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
09:48 | 2025-05-21
21/05/2025 09:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
11:19 | 2025-05-21
21/05/2025 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-05-21
خطوة "تنقذ" إيران وتُهدد إسرائيل.. مفتاحها عند أميركا!
11:49 | 2025-05-21
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
11:00 | 2025-05-21
عن آخر اغتيالات إسرائيليّة.. صحيفة تكشف الكثير
10:34 | 2025-05-21
لأول مرة... نشر فيديو من مقابر الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة
10:30 | 2025-05-21
من يقف وراء اغتيال الأوكراني أندريه بورتنوف في مدريد؟
10:30 | 2025-05-21
الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين
فيديو
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
21/05/2025 19:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24