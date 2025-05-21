بعد كشف ترامب تفاصيل مشروع "القبة الذهبية".. هكذا علقت روسيا

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وقال الناطق باسم ، ، في تصريح صحفي: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية"، مضيفا أنه "في القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين وموسكو. اعتبرت ، الأربعاء، أن مشروع الرئيس الأميركي، ، لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة تحت اسم " الذهبية" هو شأن سيادي أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع بشأنها يبقى "ضروريا".وقال الناطق باسم ، ، في تصريح صحفي: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية"، مضيفا أنه "في القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين وموسكو.

كما نفى الكرملين أن يكون يماطل في المباحثات الهادفة إلى تسوية النزاع في ، حيث صرح بيسكوف: "ليس من مصلحة أحد المماطلة في هذه العملية. الجميع يعمل بشكل نشط".