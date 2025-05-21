تعيين مبعوث أميركي جديد لسوريا… من قلب أنقرة

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ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في لوكالة ، الأربعاء، أن ستعين ، السفير الأميركي الحالي لدى وصديق ، مبعوثا خاصا إلى .ويأتي القرار بعد إعلان المهم قبل أيام رفع الأميركية على سوريا.ويشير أيضا إلى إقرار بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق نهاية العام الماضي.وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم : "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي". (سكاي نيوز)