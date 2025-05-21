غزة.. خرق إسرائيلي جديد لاتفاقات إدخال المساعدات الإنسانية

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(الأناضول)

اتهم بقطاع غزة، الأربعاء، بانتهاك التزاماتها وتعهداتها، عبر مواصلة منع دخول مساعدات متواجدة عبر ، جنوب القطاع، لليوم الثالث على التوالي.وقال المكتب في بيان، إن " يواصل ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقا من التزامات وتعهدات".وأضاف أن إسرائيل "تستمر بسياسة الحصار والتجويع الممنهجة ضد أكثر من 2.4 مليون مدني فلسطيني يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية"، محذرا من تفاقم الأزمة.وأشار البيان إلى أن "الاحتلال أوقف إدخال المساعدات التي زعم أنه سيسمح بها منذ الاثنين الماضي، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود، وتدهورا شديدا في الأوضاع الصحية والمعيشية".