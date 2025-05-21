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عربي-دولي

من أصل لبنانيّ.. مستشار ترامب يأكل "الكوشري" في مصر

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:59
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نشرت السفارة الأميركية في القاهرة فيديو لجولة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط، والمستشار الرفيع المستوى للشؤون الإفريقية، على أحد مطاعم الكشري وتناوله لتلك الوجبة المصرية الشعبية برفقة مساعديه.
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وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إن بولس وفي إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، قام بتناول وجبة "كشري" في أحد المطاعم برفقة مساعديه وسط أجواء من البهجة وكرم وحفاوة المصريين.

وتعتبر وجبة الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية وتتكون من المكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم.
 
وبولس هو رجل أعمال وسياسي أميركي من أصول لبنانية. وبرز اسمه عالميا بعد زواج ابنه البكر مايكل من تيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
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