من أصل لبنانيّ.. مستشار ترامب يأكل "الكوشري" في مصر

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نشرت السفارة الأميركية في فيديو لجولة ، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط، والمستشار الرفيع المستوى للشؤون الإفريقية، على أحد مطاعم الكشري وتناوله لتلك الوجبة الشعبية برفقة مساعديه.وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إن بولس وفي إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، قام بتناول وجبة "كشري" في أحد المطاعم برفقة مساعديه وسط أجواء من البهجة وكرم وحفاوة المصريين.وتعتبر وجبة الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية وتتكون من المكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم.