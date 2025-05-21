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غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:15
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى "53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.
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جاء ذلك في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، والصادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 82 شهيدا، و262 مصابا خلال 24 ساعة الماضية".

وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف إسرائيل للإبادة) في 18 آذار 2025 بلغت 3 آلاف و509 شهداء، و9 آلاف و909 مصابا".

وبناء على ذلك، أعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)
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