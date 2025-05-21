غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

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أعلنت في ، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا لحرب الإبادة الجماعية إلى "53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد والجرحى جراء العدوان على قطاع غزة"، والصادر عن الوزارة.وقالت الوزارة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 82 شهيدا، و262 مصابا خلال 24 ساعة الماضية".وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف للإبادة) في 18 آذار 2025 بلغت 3 آلاف و509 ، و9 آلاف و909 مصابا".وبناء على ذلك، أعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)