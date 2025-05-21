الصين وباكستان وطالبان يبحثون تعزيز التعاون الإقليمي

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اتفق وزراء خارجية وباكستان وأفغانستان خلال اجتماع ثلاثي، عقد اليوم الأربعاء في ، على تعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق ، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل .وقالت الباكستانية إن الوزير دار "عقد اجتماعاً ثلاثياً غير رسمي" مع نظيره الصيني ، ووزير خارجية حكومة ، حيث أكدوا على أهمية التعاون الثلاثي كمنصة حيوية لتعزيز والترابط الاقتصادي.وذكر بيان رسمي أن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتقوية قنوات الاتصال، واتخاذ خطوات عملية لتوسيع التجارة وتطوير البنية التحتية باعتبارها المحركات الرئيسية لتحقيق الازدهار المشترك.كما شدد الثلاثة على التزامهم المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والتشدد عبر الحدود بشكل جماعي.وأشار البيان إلى أن "الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد في كابل في موعد يتم الاتفاق عليه، مما يعكس حرص الأطراف على استمرار التنسيق والتعاون البنّاء".ويرى مراقبون أن الصين لعبت دور الوسيط خلال الاجتماع بين باكستان وطالبان لتخفيف التوترات بين الطرفين، والتي وصلت إلى الاشتباكات الحدودية وتبادل الاتهامات بشأن زعزعة الاستقرار في البلدين.وأظهرت الصور عقب الاجتماع، الصيني وانغ يي وهو يمسك متقي وإسحاق دار، في إشارة إلى الترابط والعلاقات القوية بينهم.حيث علق وزير الخارجية على الصورة قائلاً إن "باكستان والصين وأفغانستان تقف معاً من أجل السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية".وعلى هامش الاجتماع، عقد وزراء الخارجية الثلاث، لقاءات ثنائية أكدوا خلالها على التفاعل الإيجابي في العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون الدبلوماسي والتجارة، وتسهيل العبور بين البلدين، والحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.وفي السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الصيني عن دعم بلاده لباكستان في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما رحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين وباكستان في العاشر من الجاري لإنهاء النزاع الذي استمر أربعة أيام، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تخدم مصالح السلام والاستقرار الإقليمي. (العربية)