اردوغان: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة

قال الرئيس ، إنّ "المدنيين يعيشون الجحيم في غزة التي تشهد أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث".

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وأشار إلى أن "المآسي التي وقعت سابقا في ، وقره باغ والبوسنة، واليوم في غزة تذكرنا بالحاجة للتفكير في ما هو خارج حدودنا أيضاً". (الامارات 24)