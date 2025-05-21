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اردوغان: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:46
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "المدنيين الفلسطينيين يعيشون الجحيم في غزة التي تشهد أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث".
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وأشار أردوغان إلى أن "المآسي التي وقعت سابقا في قبرص، وقره باغ والبوسنة، واليوم في غزة تذكرنا بالحاجة للتفكير في ما هو خارج حدودنا أيضاً". (الامارات 24)
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