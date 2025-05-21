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أوربان يشكر أردوغان على استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:30
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أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن شكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.
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جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال افتتاح القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست.

وأشار أوربان أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من 3 سنوات كانت لها عواقب اقتصادية "خطيرة".

وشكر أوربان بلدان منظمة الدول التركية باسم الشعب المجري على موقفها الداعم للسلام خلال السنوات الـ 3 الأخيرة.

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرئيس أردوغان. أهنئه على مهمة السلام والوساطة الناجحة".

وأردف: "سيادة الرئيس إن استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة على الأراضي التركية بعد 3 سنوات هو نجاح لكم". (الاناضول)
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