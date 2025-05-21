أوربان يشكر أردوغان على استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

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أعرب رئيس الوزراء المجري ، عن شكره الرئيس ، على استئناف مفاوضات إسطنبول بين وأوكرانيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال افتتاح القمة غير الرسمية لمنظمة الدول المنعقدة في العاصمة .وأشار أوربان أن الحرب الدائرة في منذ ما يقرب من 3 سنوات كانت لها عواقب اقتصادية "خطيرة".وشكر أوربان بلدان التركية المجري على موقفها الداعم للسلام خلال السنوات الـ 3 الأخيرة.وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرئيس . أهنئه على مهمة السلام والوساطة الناجحة".وأردف: "سيادة الرئيس إن استئناف المحادثات الروسية المباشرة على الأراضي التركية بعد 3 سنوات هو نجاح لكم". (الاناضول)