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تحذير عاجل... خيار ملوث بالسالمونيلا يُهدّد حياة آلاف في أميركا

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:30
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أطلقت السلطات الصحية الأميركية تحذيرا عاجلا بعد تسجيل تفشي لبكتيريا السالمونيلا، رُبط بتناول خيار ملوث، جرى توزيعه في عدد من الولايات.
 
وأسفر التفشي عن إصابة 26 شخصا، نُقل 9 منهم إلى المستشفى، وسط مخاوف من انتشار أوسع.
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وشملت المنتجات المسحوبة كافة الكميات التي بيعت في 3 فروع رئيسية في فلوريدا: بوينتون بيتش وديلراي بيتش وويست بالم بيتش.
 
كما تم توريد الخيار إلى تجار جملة ومطاعم وموزعين وتجار تجزئة، ما يعزز احتمالية وصوله إلى المستهلكين خارج هذه النقاط. (روسيا اليوم)
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