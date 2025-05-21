تحذير عاجل... خيار ملوث بالسالمونيلا يُهدّد حياة آلاف في أميركا

أطلقت السلطات الصحية الأميركية تحذيرا عاجلا بعد تسجيل تفشي لبكتيريا السالمونيلا، رُبط بتناول خيار ملوث، جرى توزيعه في عدد من الولايات.



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وشملت المنتجات المسحوبة كافة الكميات التي بيعت في 3 فروع رئيسية في : وديلراي بيتش وويست بالم بيتش. وأسفر التفشي عن إصابة 26 شخصا، نُقل 9 منهم إلى المستشفى، وسط مخاوف من انتشار أوسع.وشملت المنتجات المسحوبة كافة الكميات التي بيعت في 3 فروع رئيسية في : وديلراي بيتش وويست بالم بيتش.

كما تم توريد الخيار إلى تجار جملة ومطاعم وموزعين وتجار تجزئة، ما يعزز احتمالية وصوله إلى المستهلكين خارج هذه النقاط. (روسيا اليوم)