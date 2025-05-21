في "مهرجان كان"... جوليان أسانج ارتدى قميصاً عليه أسماء نحو 5 آلاف طفل فلسطينيّ

شارك مؤسس موقع "ويكيليكس" ، في مهرجان "كان" السينمائي مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا استشهدوا في القصف في .

Advertisement

وقبيل عرض فيلم وثائقي يسرد قصة حياته تحت عنوان "The Six Billion Dollar Man"، وقف أسانج إلى جانب زوجته ستيلا، على درج قصر المهرجانات مرتديا قميصا يحمل على ظهره عبارة كبيرة كتب عليها: "Stop Israel"، في خطوة حملت رسالة سياسية قوية وواضحة.





وقالت صحيفة "humanite" إن هذه الخطوة تظهر أن "نضال أسانج من أجل الحقيقة لا يزال ثابتا وفاعلا". (روسيا اليوم)