Advertisement

عربي-دولي

في "مهرجان كان"... جوليان أسانج ارتدى قميصاً عليه أسماء نحو 5 آلاف طفل فلسطينيّ

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1363854-638834433662782245.jpg
Doc-P-1363854-638834433662782245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، في مهرجان "كان" السينمائي مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.
Advertisement
 
وقبيل عرض فيلم وثائقي يسرد قصة حياته تحت عنوان "The Six Billion Dollar Man"، وقف أسانج إلى جانب زوجته ستيلا، على درج قصر المهرجانات مرتديا قميصا يحمل على ظهره عبارة كبيرة كتب عليها: "Stop Israel"، في خطوة حملت رسالة سياسية قوية وواضحة.


وقالت صحيفة "humanite" الفرنسية إن هذه الخطوة تظهر أن "نضال أسانج الطويل من أجل الحقيقة لا يزال ثابتا وفاعلا". (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
من أصل فلسطيني.. العارضة الشهيرة بيلا حديد تتحدى مهرجان "كان" وتطل بإطلالة جريئة (فيديو)
lebanon 24
21/05/2025 19:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاميم لبنانية تتوّج نجمات العالم في مهرجان "كان" (صور)
lebanon 24
21/05/2025 19:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورال" تدعم مهرجان بيروت الرياضي وتُطلق تطبيقها الذكيّ الجديد
lebanon 24
21/05/2025 19:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة" نهضة جونية" وبرنامجها برئاسة فيصل افرام في مهرجان حاشد
lebanon 24
21/05/2025 19:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-05-21
11:49 | 2025-05-21
11:00 | 2025-05-21
10:34 | 2025-05-21
10:30 | 2025-05-21
10:30 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24