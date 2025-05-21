واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

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قال الأميركي ، إن لم تعد قادرة على "حل جميع مشاكل العالم"، موضحا أنه يجب وضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات.وأوضح خلال جلسة استماع حول الميزانية في بمجلس النواب، قائلا: "هناك العديد من الجديرة بالاهتمام في العالم، وتحدث أمور مروعة كثيرة".وأضاف: "لن تتمكن الولايات المتحدة من حل جميع المشاكل.. علينا أن نضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتنا".وأشار إلى أن "كل عمل حكومي، وكل دولار يتم إنفاقه، يجب أن يحقق فوائد ملموسة للشعب: جعل البلاد أكثر أمانا وقوة وازدهارا". مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف الإبقاء على العديد من برامج المساعدات الخارجية ضمن الميزانية المطلوبة".