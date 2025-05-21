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طبيب يكشف عن المدة المتبقية لبايدن للبقاء على قيد الحياة

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:40
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كشف الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو الجمهوري في الكونغرس روني جاكسون، عن المدة المتبقية للعيش أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تشخيص إصابته بسرطان عدواني.
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وقال جاكسون: "هذا ليس تخصصي، لكنني تحدثت مع العديد من أطباء المسالك البولية منذ أن خرج الأمر للعلن، واتفق الجميع على أنه قد يعيش من 12 إلى 18 شهرا. آمل أن يكون هناك المزيد من الوقت، وأعتقد أنهم سيتمكنون من علاج هذا المرض بشكل فعال، وهو سيعيش سنوات عديدة أخرى. لكن حالة المرض متقدمة جدا."

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في 18 أيارعن المتحدث باسم بايدن أن الرئيس السابق شُخصت إصابته "بسرطان البروستات العدواني"، لكن المتحدث أشار إلى أن المرض "يستجيب للعلاج بشكل فعال".

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن فري بيكون"، لفت جاكسون إلى أن الوقت المتبقي لبايدن قد لا يكون طويلا. (روسيا اليوم)
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