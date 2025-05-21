طبيب يكشف عن المدة المتبقية لبايدن للبقاء على قيد الحياة

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كشف الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في ، عن المدة المتبقية للعيش أمام الرئيس الأميركي ، بعد تشخيص إصابته بسرطان عدواني.: "هذا ليس تخصصي، لكنني تحدثت مع العديد من أطباء منذ أن خرج الأمر للعلن، واتفق الجميع على أنه قد يعيش من 12 إلى 18 شهرا. آمل أن يكون هناك المزيد من الوقت، وأعتقد أنهم سيتمكنون من علاج هذا المرض بشكل فعال، وهو سيعيش سنوات عديدة أخرى. لكن حالة المرض متقدمة جدا."ونقلت صحيفة " تايمز" في 18 أيارعن المتحدث باسم أن الرئيس السابق شُخصت إصابته "بسرطان البروستات العدواني"، لكن المتحدث أشار إلى أن المرض "يستجيب للعلاج بشكل فعال".وفي مقابلة مع صحيفة " فري "، لفت إلى أن الوقت المتبقي لبايدن قد لا يكون طويلا. (روسيا اليوم)