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حرائق تلتهم 578 دونما في الأراضي السورية

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:41
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أعلن المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة بسوريا عبد العزيز القاسم أن 5 حرائق شبت هذا العام في حراج الغاب وبلغت مساحتها الإجمالية نحو 578 دونما.
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وأكد القاسم أن 60 دونما من مساحة الحرائق أملاكا خاصة، وكان أكبرها حريق الحيدرية الذي اندلع في مساء 12 الجاري بظروف جوية صعبة جدا.

كما تم إخماد العديد من الحرائق في مجال البلديات بالقرب من منازل الأهالي.

وأوضح أن ظروف الجفاف الاستثنائية لهذا العام وموجات الحر المبكرة أدت لنشوب بعض الحرائق.

وأشار القاسم إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمل في درء الحرائق وأضرارها، هو النقص في الكوادر البشرية كعمال إطفاء وحراس مواقع حراجية لكون مساحة الحراج كبيرة جداً، بالإضافة لنقص التجهيزات اللوجستية والمعدات لكون هذه المعدات تعرّضت للسرقة في عهد النظام السابق. (روسيا اليوم)
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