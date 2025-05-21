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الجولة الخامسة... إليكم موعد ومكان المحادثات الإيرانية الأميركية!

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:39
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أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، مساء الأربعاء، موعد ومكان انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
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ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بدر بن حمد البوسعيدي قوله: "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في روما يوم الجمعة 23 أيار الجاري".

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