Advertisement

عربي-دولي

احتجاز محافظ السويداء

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1364009-638834613905544058.png
Doc-P-1364009-638834613905544058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، أن محافظ السويداء، مصطفى البكور، توجه إلى دمشق بعد انتهاء احتجازه.
Advertisement

وقالت المصادر إن المسلحين "أنهوا احتجاز محافظ السويداء البكور بعد الإفراج عن سجينين".

وذكرت المصادر أن "المسلحين احتجزوا محافظ السويداء في مبنى المحافظة قرابة ساعة".
مواضيع ذات صلة
بيان مشايخ العقل في السويداء: تفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا وبشكل فوري
lebanon 24
22/05/2025 02:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء للحدث: تفعيل الأمن سيتم بالاستعانة بالقوات الشرطية السابقة بالمحافظة
lebanon 24
22/05/2025 02:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء للحدث: كل التوترات في المحافظة على وشك الانتهاء تماما
lebanon 24
22/05/2025 02:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء لـ"العربية": حواجز الأمن العام منتشرة في المحافظة لضبط الأمن
lebanon 24
22/05/2025 02:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:11 | 2025-05-21
16:58 | 2025-05-21
16:50 | 2025-05-21
16:44 | 2025-05-21
16:32 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24