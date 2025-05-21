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أفادت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، أن محافظ ، مصطفى البكور، توجه إلى بعد انتهاء احتجازه.وقالت المصادر إن المسلحين "أنهوا احتجاز محافظ السويداء البكور بعد الإفراج عن سجينين".وذكرت المصادر أن "المسلحين احتجزوا محافظ السويداء في مبنى المحافظة قرابة ساعة".