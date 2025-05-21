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عربي-دولي

اتفاق إسرائيلي تركي في سوريا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:58
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كشف مصدر رسمي لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن إسرائيل وتركيا توصّلتا إلى تفاهمات ميدانية بشأن تنسيق أنشطتهما العسكرية في سوريا، وذلك بهدف تفادي الاحتكاك المباشر بين القوات في ظل تزايد العمليات على الأرض السورية.
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ووفق المصدر، فإن إسرائيل شدّدت خلال المحادثات على ضرورة الإبقاء على جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، في ما يبدو أنه خط أحمر إسرائيلي واضح ضد أي تحركات مسلحة قريبة من حدودها الشمالية.
 
رغم هذه التفاهمات، لا يخفي الطرف الإسرائيلي تحفظاته من الوجود التركي في سوريا، إذ تتهم تل أبيب أنقرة بالسعي لتوسيع نفوذها العسكري وإقامة قواعد دائمة، لا سيما في الشمال السوري، وتعتبر هذه الخطوات تهديدًا لمصالحها الأمنية والاستراتيجية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قد يلجأ إلى وساطة أمريكية في حال تصاعد التوتر مع تركيا، في إشارة إلى هشاشة هذه التفاهمات واحتمال انهيارها عند أول احتكاك ميداني. 
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