اتفاق إسرائيلي تركي في سوريا.. هذه تفاصيله

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كشف مصدر رسمي لصحيفة " هيوم" أن إسرائيل وتركيا توصّلتا إلى تفاهمات ميدانية بشأن تنسيق أنشطتهما العسكرية في ، وذلك بهدف تفادي الاحتكاك المباشر بين القوات في ظل تزايد العمليات على الأرض .ووفق المصدر، فإن إسرائيل شدّدت خلال المحادثات على ضرورة الإبقاء على منطقة منزوعة السلاح، في ما يبدو أنه خط أحمر إسرائيلي واضح ضد أي تحركات مسلحة قريبة من حدودها الشمالية.رغم هذه التفاهمات، لا يخفي الطرف تحفظاته من الوجود في سوريا، إذ تتهم بالسعي لتوسيع نفوذها العسكري وإقامة قواعد دائمة، لا سيما في السوري، وتعتبر هذه الخطوات تهديدًا لمصالحها الأمنية والاستراتيجية.وفي هذا السياق، صرح بأنه قد يلجأ إلى وساطة أمريكية في حال تصاعد التوتر مع ، في إشارة إلى هشاشة هذه التفاهمات واحتمال انهيارها عند أول احتكاك ميداني.