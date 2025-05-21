طائرة فاخرة من قطر لأميركا

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قال المتحدث باسم شون بارنيل في بيان يوم الأربعاء إن قبلت رسميا طائرة بوينج 747 جامبو فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية للرئيس .وقال بارنيل إن قبل الطائرة "وفقا لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية" وأن وزارة الدفاع "ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهمة الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس ".ستحتاج الطائرة إلى تعديلات شاملة وتعزيزات أمنية لتتمكن من استخدامها كطائرة رئاسية، حيث يجب أن تعمل كمركز قيادة متنقل للرئيس. ويقدر خبراء الطيران أن تكلفة هذه التحديثات قد تتجاوز مليار دولار.