أكبر غارة جوية في التاريخ من حاملة طائرات.. هذا ما فعلته أميركا

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في تطوّر لافت يعكس تصاعد الانخراط العسكري الأميركي في القارة الإفريقية، كشف الأدميرال كيلبي، البحرية الأميركية، عن تنفيذ أكبر غارة جوية في تاريخ العالم من حاملة طائرات، وذلك في الأول من شباط الماضي حين أسقطت 16 طائرة F/A-18 سوبر هورنت نحو 125 ألف رطل من الذخائر على أهداف لتنظيم داعش في .الغارة، التي نفذتها حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس (CVN 75) أثناء وجودها في ، استهدفت سلسلة من الكهوف التي يُعتقد أنها كانت تؤوي قيادات بارزة في تنظيم داعش، وفقًا للقيادة الأميركية في إفريقيا (AFRICOM). وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 12 عنصرًا إرهابيًا.الغارة الكبرى جاءت ضمن انتشار قتالي طويل لحاملة ترومان ومجموعتها الضاربة في ، والتي شملت عمليات متكررة ضد متمردي في اليمن، حيث أفاد كيلبي بأن المجموعة اعترضت 160 طائرة مسيّرة وصاروخًا، ونفذت 670 غارة جوية ضد أهداف حوثية.وأشار كيلبي إلى أن الحاملة استخدمت طيفًا واسعًا من الأسلحة تشمل:- صواريخ أرض-جو- صواريخ هجوم- قنابل جو-أرض- أسلحة دقيقة طويلة المدىوأضاف: "البعض يستخف بالحوثيين، لكنهم ليسوا تهديدًا هامشيًا. إنهم يطاردون سفننا ويُشكلون خطرًا حقيقيًا على الملاحة". (business insider)