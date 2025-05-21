اقتحام مبنى وتهديد محافظ... هذا ما فعلته مجموعة مسلّحة في سوريا!

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وبحسب " "، إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اقتحمت مبنى محافظة السويداء بالتزامن مع وجود المحافظ، مصطفى البكور وبعض العاملين بالمبنى".وكشف أن المهاجمين، أشهروا أسلحتهم في وجه المحافظ والموظفين، بعد أن أغلقوا الأبواب متذرعين بمطالبة غير قانونية بإخراج محتجز في قضية سرقة سيارات.وأضاف أنه إثر الحادث تدخلت فصائل السويداء وعلى رأسها الذي عمل على طرد المجموعة الخارجة عن القانون.كما أوضح أن حركة رجال الكرامة عملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان بعد الحادثة. (سكاي نيوز)