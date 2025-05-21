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عربي-دولي
اقتحام مبنى وتهديد محافظ... هذا ما فعلته مجموعة مسلّحة في سوريا!
Lebanon 24
21-05-2025
|
16:50
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طردت فصائل
السويداء
، يوم الأربعاء، مجموعة خارجة عن القانون اقتحمت مبنى المحافظة وهددت المحافظ والعاملين المبنى.
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وبحسب "
سكاي نيوز
"، إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اقتحمت مبنى محافظة السويداء بالتزامن مع وجود المحافظ، مصطفى البكور وبعض العاملين بالمبنى".
وكشف أن المهاجمين، أشهروا أسلحتهم في وجه المحافظ والموظفين، بعد أن أغلقوا الأبواب متذرعين بمطالبة غير قانونية بإخراج محتجز في قضية سرقة سيارات.
وأضاف أنه إثر الحادث تدخلت فصائل السويداء وعلى رأسها
لواء الجبل
الذي عمل على طرد المجموعة الخارجة عن القانون.
كما أوضح أن حركة رجال الكرامة عملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان بعد الحادثة. (سكاي نيوز)
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