"كواليس" استهداف إسرائيل لوفد دبلوماسي.. مسؤول يكشفها

أكد مستشار ، الأربعاء، أن تعمدت ترهيب أعضاء الوفد الدبلوماسي في جنين، والذي جاء للاطلاع على ما تعاني منه المحافظة من انتهاكات، مشيرا إلى أن إطلاق النار على الوفد اليوم هو جزء لا يتجزأ مما يتعرض له في وقطاع غزة.

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وفي حديثٍ عبر قناة " عربية"، قال الديك: "كنت أترأس وفد الوزارة المرافق للبعثة الدبلوماسية التي كانت تتكون من 32 دولة ما بين سفير، أو قنصل، أو نائب سفير، أو نائب قنصل وكذلك ممثلين عن دولهم".



وأضاف أن هذه الجولة جرى الإعلان عنها منذ أكثر من 10 أيام بهدف "إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى على ما تتعرض له من اضطهاد وانتهاكات، لا سيما في مدينة جنين وبلداتها وقراها".



وتابع الدبلوماسي الفلسطيني: "ننفي بشدة رواية الجيش التي قال فيها إن الحادث وقع في منطقة قتال، لأن جميع سكان مخيم جنين تم تهجيرهم ونحن وقفنا عند البوابة على مدخل المخيم".



وأردف: "وصلنا في قافلة بسيارات دبلوماسية إلى المحافظة، ومكثنا فيها مدة تزيد على الساعتين ثم توجهنا لزيارة أطراف مخيم جنين، وخلال شرحنا للوفود الدبلوماسية واقع ومعاناة أهالي جنين بدؤوا بإطلاق نار كثيف تجاه الوفد".

وشدد على أن ما جرى هو "انتهاك غير مبرر وصارخ للقانون الدولي، واتفاقية فيينا، وحصانة السفراء، ونحن نعتبر ما تعرضنا له اليوم هو جزء لا يتجزأ مما يتعرض له الشعب الفلسطيني في وفي الضفة الغربية المحتلة".



وأكد أنه "لا يوجد مبرر منطقي لما ارتكبته قوات من انتهاك بإطلاق النار، وبث الرعب، وترهيب أعضاء السلك الدبلوماسي بهذه الطريقة، وجميع الحجج التي يتذرعون بها هي حجج واهية وغير صحيحة وهم يدركون أنها غير صحيحة".



أيضاً، شدد على أن الحادث "عمق الأزمة التي تعاني منها إسرائيل دوليا، نتيجة استمرارها في جرائم الضم والإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ما يكشف إنما يجري هو جزء من مخططات تستهدف تصفية القضية وبات العالم يدركها".





ودعا الفلسطيني الدول إلى "تصعيد ردود فعلها وصولا لوقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني".



ودعا الدول إلى "تحويل المواقف والخطابات السياسية إلى إجراءات عملية تفرض على دولة الاحتلال وقف هذه الانتهاكات، وتجبرها أن تنخرط في مسار سياسي لحل جميع الأزمات الناجمة عن الصراع، وبالتالي حل الصراع بالطرق الدبلوماسية". (سكاي نيوز عربية)