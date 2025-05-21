نتنياهو يكشف حقيقة ما يتردّد عن خلاف مع ترامب

Advertisement

نفى ، الأربعاء، صحّة ما يتردّد عن وجود خلاف مع بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى ولم تشمل .وأسفرت زيارة لكل من وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.ولم يسبق أن علّق علناً على المسألة، لكنه قال لصحفيين في إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام وإن الرئيس قال له: "أريدك أن تعرف، لديّ كامل تجاهك، ولديّ التزام كامل تجاه ".وقال نتنياهو إن جيه.دي الأميركي قال له قبل أيام: "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا".