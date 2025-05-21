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عربي-دولي

نتنياهو يكشف حقيقة ما يتردّد عن خلاف مع ترامب

Lebanon 24
21-05-2025 | 18:11
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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، صحّة ما يتردّد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج ولم تشمل إسرائيل.
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وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.

ولم يسبق أن علّق نتنياهو علناً على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام وإن الرئيس قال له: "أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولديّ التزام كامل تجاه دولة إسرائيل".

وقال نتنياهو إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال له قبل أيام: "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا".
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