بعد فرنسا وإيطاليا.. كندا والبرتغال تستدعيان السفير الإسرائيلي لدبهما

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وكتبت على منصة "إكس": "لقد طلبتُ من المسؤولين في الوزارة استدعاء للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا"، مشيرة إلى أن 4 كنديين كانوا في عداد الدبلوماسيين الأجانب الذين أُطلقت باتجاههم الأعيرة النارية التحذيرية، نقلا عن "فرانس برس". دعت وزيرة الخارجية الكندية إلى إجراء "تحقيق معمّق" و"محاسبة" المسؤولين عن واقعة الأعيرة التحذيرية التي أطلقها الجيش خلال زيارة قام بها دبلوماسيون أجانب إلى المحتلة.وكتبت على منصة "إكس": "لقد طلبتُ من المسؤولين في الوزارة استدعاء للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا"، مشيرة إلى أن 4 كنديين كانوا في عداد الدبلوماسيين الأجانب الذين أُطلقت باتجاههم الأعيرة النارية التحذيرية، نقلا عن "فرانس برس".

من جانبها، أعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على إطلاق الجنود النار تجاه وفد غربي وعربي في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأعربت الخارجية في بيان، عن تضامنها مع سفيرها الذي كان ضمن الوفد، وأكدت أنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة" ردا على إطلاق النار.

وفي وقت سابق، استدعت كل من وإيطاليا سفيري إسرائيل لديهما، لاستيضاح حادثة إطلاق القوات النار على وفد الدبلوماسيين في جنين. (العربية، اليوم)