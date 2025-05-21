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عربي-دولي

بعد فرنسا وإيطاليا.. كندا والبرتغال تستدعيان السفير الإسرائيلي لدبهما

Lebanon 24
21-05-2025 | 23:06
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دعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إسرائيل إلى إجراء "تحقيق معمّق" و"محاسبة" المسؤولين عن واقعة الأعيرة التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال زيارة قام بها دبلوماسيون أجانب إلى الضفة الغربية المحتلة.
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وكتبت أناند على منصة "إكس": "لقد طلبتُ من المسؤولين في الوزارة استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا"، مشيرة إلى أن 4 كنديين كانوا في عداد الدبلوماسيين الأجانب الذين أُطلقت باتجاههم الأعيرة النارية التحذيرية، نقلا عن "فرانس برس".
 
من جانبها، أعلنت البرتغال استدعاء السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على إطلاق الجنود النار تجاه وفد دبلوماسي غربي وعربي في مدينة جنين في الضفة الغربية.
 
وأعربت الخارجية البرتغالية في بيان، عن تضامنها مع سفيرها الذي كان ضمن الوفد، وأكدت أنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة" ردا على إطلاق النار.
 
وفي وقت سابق، استدعت كل من فرنسا وإيطاليا سفيري إسرائيل لديهما، لاستيضاح حادثة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد الدبلوماسيين في جنين. (العربية، روسيا اليوم)
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