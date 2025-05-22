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عربي-دولي
خلال فعالية يهودية.. إطلاق نار يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين في واشنطن
Lebanon 24
22-05-2025
|
00:06
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شهدت العاصمة الأميركية
واشنطن
مساء الأربعاء حادثة إطلاق نار استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين خارج متحف العاصمة اليهودي، خلال فعالية نظّمتها اللجنة
اليهودية
الأميركية (AJC) للشباب المهنيين
اليهود
. وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي السفارة
الإسرائيلية
، في ما وصفته
إسرائيل
بـ"عمل إرهابي معادٍ للسامية".
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وقال تال نعيم
كوهين
، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إن الموظفين أصيبا من مسافة قريبة أثناء حضورهما الفعالية.
من جهتها، أعلنت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
أن مشتبهًا به قد اعتُقل.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في منشور على منصة "أكس" إن موظفَين بالسفارة الإسرائيلية قتلا في الهجوم. كما وصف السفير
الإسرائيلي
لدى
الأمم المتحدة
، داني
دانون
، الحادث بأنه "هجوم إرهابي بدوافع معاداة السامية".
تفاصيل الحادث
وقع الهجوم خارج المتحف الذي يبعد خطوات عن مقرات أمنية حساسة مثل
مكتب التحقيقات الفيدرالي
(FBI)، ومكتب
المدعي العام
الأميركي. وقال تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية، إن اللجنة استضافت الحدث مساء الأربعاء، مضيفًا: "نشعر بحزن عميق لوقوع عمل عنف شنيع خارج الموقع".
ونقلت وسائل إعلام محلية أن رجلًا وامرأة هما من لقيا حتفهما، في وقتٍ شاركت فيه جهات أمنية متعددة، منها الـFBI والادعاء العام
الفيدرالي
، في التحقيقات.
وأفاد شهود
عيان
بأن المهاجم دخل المتحف بعد الحادث مدعيًا حاجته إلى الماء، ثم أخرج كوفية فلسطينية وهتف "حرروا
فلسطين
"، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه.
وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو قصير يُظهر المشتبه به داخل ردهة المتحف بملامح تتوافق مع الوصف الأولي: رجل أبيض، بلحية قصيرة، يرتدي سترة زرقاء وبنطال جينز.
في السياق، قالت شرطة واشنطن إن المتهم يدهى الياس رودريغز، يبلغ من العمر 30 عامًا.
وأشارت إلى انّه ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
من جانبه أعرب الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم في المتحف اليهودي بواشنطن.
وقال:" عمليات القتل المروعة التي تعادي السامية يجب أن تتوقف فورا".
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