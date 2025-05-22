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إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:22
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دوت صافرات الإنذار، فجر الخميس، في مناطق وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، الرملة، وهود هشارون، وذلك إثر إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.
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وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح باستخدام منظومة الدفاع الجوي "حيتس" التابعة لسلاح الجو، دون أن تُسجل إصابات مباشرة أو سقوط للصاروخ داخل الأراضي الإسرائيلية.
 
ومع ذلك، أُفيد بإصابة شخص بجروح طفيفة أثناء توجهه إلى المنطقة المحمية، في حين لم تُسجل مكالمات طوارئ غير اعتيادية، وفق مؤسسة "نجمة داوود الحمراء".

على إثر الحادثة، تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتًا أمام عمليات الإقلاع والهبوط، قبل أن يُعاد فتحه لاحقًا، مع عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.
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