إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا

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دوت صافرات الإنذار، فجر الخميس، في مناطق وسط ، بما في ذلك ، الرملة، وهود هشارون، وذلك إثر إطلاق صاروخ من الأراضي .وأكد الجيش أن الصاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح باستخدام منظومة الدفاع الجوي "حيتس" التابعة لسلاح الجو، دون أن تُسجل إصابات مباشرة أو سقوط للصاروخ داخل الأراضي .ومع ذلك، أُفيد بإصابة شخص بجروح طفيفة أثناء توجهه إلى المنطقة المحمية، في حين لم تُسجل مكالمات طوارئ غير اعتيادية، وفق مؤسسة "نجمة داوود الحمراء".على إثر الحادثة، تم إغلاق المجال الجوي في مؤقتًا أمام عمليات الإقلاع والهبوط، قبل أن يُعاد فتحه لاحقًا، مع عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.