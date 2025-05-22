أوّل تعليق لترامب على حادثة واشنطن

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مؤكدًا أن لا مكان للتطرف في أميركا، أعرب ، عن تعازيه في حادث إطلاق النار بواشنطن معتبراً أن سببه هو معاداة السامية.وكتب عبر منصة : "تعازينا لأسرتي الضحيتين وإطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية".وأضاف: "عمليات القتل المروعة التي تعادي السامية يجب أن تتوقف فوراً".وأكّد الرئيس الأميركي أن "لا مكان للكراهية والتطرف في ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".