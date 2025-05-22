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أوّل تعليق لترامب على حادثة واشنطن

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:34
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مؤكدًا أن لا مكان للتطرف في أميركا، أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن تعازيه في حادث إطلاق النار بواشنطن معتبراً أن سببه هو معاداة السامية.
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وكتب ترمب عبر منصة تروث سوشال: "تعازينا لأسرتي الضحيتين وإطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية".
 
وأضاف: "عمليات القتل المروعة التي تعادي السامية يجب أن تتوقف فوراً". 
 
وأكّد الرئيس الأميركي أن "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".
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