بعد الزلزال.. تحذير عاجل للمواطنين في اليونان

أصدرت السلطات تحذيرا عاجلا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية بينها كريت السياحية الشهيرة، بعد زلزال بلغت قوته 6.0 على مقياس ريختر ضرب المنطقة الخميس.

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ودعت والحماية المدنية السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية" والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس": "زلزال بقوة 5.9 درجة (تم تعديله لاحقا إلى 6.0) وقع على بعد 48 كم كاسوس. هناك خطر محتمل لتسونامي في منطقتكم. ابتعدوا عن السواحل فورا واتبعوا تعليمات السلطات المحلية".

وكان مركز الزلزال قبالة ساحل كريت، لكن الهزات شعر بها سكان جزر مجاورة. ولا تزال فرق الطوارئ في حالة تأهب قصوى خشية حدوث هزات ارتدادية.