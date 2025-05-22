الجمهوريون يتحدون لدعم مشروع ترامب الضريبي

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صوّتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الأربعاء، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه للإنفاق وخفض الضرائب؛ ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.وفي وقت سابق الاثنين، دعا ، جميع أعضاء الحزب في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع الشامل الذي طرحه الرئيس ، واعتمدته لجنة مهمة في .ونقلت وكالة " " عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "من الضروري جدًّا أن يتحد الجمهوريون" لدعم مشروع القانون.وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب ، مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ. (ارم)