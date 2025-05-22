بالأرقام.. تريليون دولار عجز تجاري للولايات المتحدة مع 10 دول

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بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة تريليون دولار مع أكبر عشرة شركاء تجاريين لها في 2024، بحسب بيانات الأميركي التابع لوزارة التجارة.تصدرت القائمة، إذ بلغ عجز أميركا في التبادل التجاري معها 295 مليار دولار العام الماضي، تلتها بعجز أميركي بنحو 172 مليار دولار، ثم التي تكبدت عجزاً بلغ 124 مليار دولار في تبادلها التجاري معها العام الماضي. (بلومبرغ)