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إقتصاد

بالأرقام.. تريليون دولار عجز تجاري للولايات المتحدة مع 10 دول

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:26
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بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة تريليون دولار مع أكبر عشرة شركاء تجاريين لها في 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي التابع لوزارة التجارة.
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تصدرت الصين القائمة، إذ بلغ عجز أميركا في التبادل التجاري معها 295 مليار دولار العام الماضي، تلتها المكسيك بعجز أميركي بنحو 172 مليار دولار، ثم فيتنام التي تكبدت الولايات المتحدة عجزاً بلغ 124 مليار دولار في تبادلها التجاري معها العام الماضي. (بلومبرغ)
الولايات المتحدة واجهت عجزاً يتجاوز تريليون دولار في تبادلها التجاري مع 10 دول في 2024 - الشرق
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