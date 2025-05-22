بوتين غير مستعد للسلام.. هذا ما أخبره ترامب لقادة أوروبيين

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قادة أوروبيين أن سيد الكرملين
أي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
غير مستعد للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا
.
فقد أفادت 3 مصادر مطلعة أن ترامب
أوضح في مكالمة هاتفية ضمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية
جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فضلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسي
ليس مستعدًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه يعتقد أنه منتصر، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال
"، اليوم الخميس.
كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي بدا غير مُلتزم بمواصلة الدور الأميركي في الملف الروسي الأوكراني. علما أن ترامب كان قد أشار في اتصال هاتفي مع القادة الأوروبيين
يوم الأحد، ومن بينهم ماكرون وميرتس وميلوني ورئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر، إلى أنه سيرسل وزير الخارجية
ماركو روبيو، والمبعوث الخاص كيث كيلوج إلى المحادثات المتوقع إجراؤها في الفاتيكان.
في حين أصر بعض الأوروبيين الذين شاركوا في المكالمة يوم الاثنين الماضي على أن نتيجة أي محادثات في الفاتيكان يجب أن تكون وقف إطلاق نار غير مشروط.
"غير مشروط"
لكن ترامب اعترض مجددًا، قائلاً إنه لا يحبّذ مصطلح "غير مشروط". وقال إنه لم يستخدم هذا المصطلح قط، على الرغم من أنه استخدمه عند دعوته إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا في منشور على منصته "تروث سوشيال" في 8 أيار.
فما كان من القادة الأوروبيين لاحقا إلا التخلي عن إصرارهم على استخدام هذه الصفة.
في المقابل، رفض البيت الأبيض
التعليق على المحادثة، مكتفيا بالإشارة إلى منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، حول محادثته مع بوتين
التي وصفها بالممتازة.(العربية)