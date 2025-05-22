بعد اليونان.. هزة أرضية تضرب مصر

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شعر سكان عدد من المحافظات ، الخميس، بهزة أرضية قوية طالت مناطق في والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في حين أعلن الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال يقع في كريت .وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 6:19 و38 ثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 6.24 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن مركزها كان على بُعد 499 كيلومترًا شمال ، وبعمق بلغ 68.91 كيلومترًا، عند خط عرض 35.70 شمالاً وخط طول 25.96 شرقًا.وأكد المعهد أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مطمئنًا المواطنين إلى أن مثل هذه الزلازل المتوسطة غالبًا ما يشعر بها السكان في مناطق متفرقة دون أن تكون لها آثار مدمرة. (العربية)