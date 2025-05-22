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عربي-دولي

بعد اليونان.. هزة أرضية تضرب مصر

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:50
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شعر سكان عدد من المحافظات المصرية، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية قوية طالت مناطق في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في حين أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال يقع في جزيرة كريت اليونانية.
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وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 6:19 و38 ثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 6.24 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن مركزها كان على بُعد 499 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، وبعمق بلغ 68.91 كيلومترًا، عند خط عرض 35.70 شمالاً وخط طول 25.96 شرقًا.

وأكد المعهد أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مطمئنًا المواطنين إلى أن مثل هذه الزلازل المتوسطة غالبًا ما يشعر بها السكان في مناطق متفرقة دون أن تكون لها آثار مدمرة. (العربية)
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