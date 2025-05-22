إيجابية أميركية.. هذا ما قيل عن حرب غزة

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قال الأميركي إنه يشعر ببعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين و" " قريبا، يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإنهاء حرب غزة.وأوضح خلال جلسة استماع في قائلا: "لدي قدر من التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق في وقت قريب، آمل أن يكون ذلك باتجاه إنهاء هذا الصراع والإفراج عن جميع الرهائن".وأضاف: "لقد راودني هذا الشعور على الأقل أربع مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن ولأسباب مختلفة، لم تُترجم هذه المشاعر إلى نتائج حقيقية في اللحظات الأخيرة".وكان يوم الأربعاء هو اليوم الثاني لروبيو في سلسلة من جلسات الاستماع أمام لجان مختلفة في الكونغرس، حيث واجه خلالها تساؤلات متكررة من النواب حول الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في . وكانت إسرائيل قد منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة 78 يوما.وأكد روبيو، الذي حرص على عدم توجيه انتقاد علني لإسرائيل، أن قرار برفع الحصار جاء نتيجة "دبلوماسية أمريكية هادئة". وأضاف أن تدعم "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، والتي أُنشئت بالتنسيق مع إسرائيل لتوفير آلية جديدة تضمن عدم استيلاء حماس على المساعدات.وقال روبيو: "لا أريد أن أشعر بخيبة أمل مجددا، لكنني أؤكد أن هناك جهودًا حثيثة تبذل لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية وإنهاء هذا النزاع".وأشار مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بشأن الرهائن إلى أن المحادثات لا تزال متوقفة بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين، إذ تصر إسرائيل على التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت فقط، بينما تطالب حركة "حماس" بوقف دائم للحرب. (روسيا اليوم)