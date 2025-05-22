اعتباراً من هذا التاريخ.. "فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى دمشق

أعلنت "فلاي دبي" عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى اعتبارا من 1 حزيران 2025.

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وستشغل الناقلة رحلاتها يوميا إلى (DAM) إنطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار (DXB).



وتعليقا على إستئناف الرحلات إلى ، قال غيث ، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي": "يسعدنا أن نكون طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعدتوقف دام 12 عاما".



وأضاف: "تتمتع دمشق بأهمية ثقافية وتاريخية خاصة في المنطقة، ونحن فخورون بخدمة هذه المدينة مرة أخرى برحلة يومية مباشرة، مما يعكس إلتزامنا بدعم جهود لتعزيز التواصل والربط الاقليمي". (روسيا اليوم)