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عربي-دولي
اعتباراً من هذا التاريخ.. "فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى دمشق
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:40
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أعلنت "فلاي دبي" عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى
دمشق
اعتبارا من 1 حزيران 2025.
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وستشغل الناقلة رحلاتها يوميا إلى
مطار دمشق الدولي
(DAM) إنطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار
دبي الدولي
(DXB).
وتعليقا على إستئناف الرحلات إلى
سوريا
، قال غيث
الغيث
، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي": "يسعدنا أن نكون
أول شركة
طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعدتوقف دام 12 عاما".
وأضاف: "تتمتع دمشق بأهمية ثقافية وتاريخية خاصة في المنطقة، ونحن فخورون بخدمة هذه المدينة مرة أخرى برحلة يومية مباشرة، مما يعكس إلتزامنا بدعم جهود
دولة الإمارات
لتعزيز التواصل والربط الاقليمي". (روسيا اليوم)
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