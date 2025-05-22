لجنة الأمن القومي الإيرانية: التفاوض مع أميركا لن ينجح

كرر عضو لجنة والسياسة الخارجية في ، الجنرال في ، كوثري، مقولة "أن المفاوضات مع لن تؤدي إلى أي نتيجة".

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وجاء كلامه في خضم تراشق التصريحات بين وإيران وتأكيد السلطات رفضها وقف التخصيب على أراضيها.

كما اعتبر في تصريحات، اليوم الخميس، أن "الضغوط الأميركية هدفها"منع من الحصول على حقها الطبيعي في التكنولوجيا النووية"، وفق ما نقل موقع "‌مرصد إیران". وقال "إن تخصيب اليورانيوم يُعد العمود الفقري لأي برنامج نووي في العالم".



كذلك أشار إلى أن استخدامات الطاقة النووية تتنوع بين الطب والزراعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مضيفا "الأسوأ فيها هو إنتاج القنبلة النووية، لكن من استخدمها؟ أميركا"، حسب تعبيره.

إلى ذلك، تساءل: "إذا كانت هذه القنبلة مرفوضة، فلماذا تمتلكها أميركا، وإسرائيل، وفرنسا؟".



وأكد أن بلاده تملك القدرة الكاملة على تصنيع السلاح ، لكنه أردف قائلاً إن "المرشد حرّم ذلك شرعاً، ولهذا لا نسعى إليه".

وذكّر كوثري بأن "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا كانت تعاونت مع إيران في مشاريع نووية قبل انتصار عام 1979، حيث أنشأ الأميركيون مفاعلاً بحثياً في جامعة ، وبدأ الفرنسيون تنفيذ مشروع محطة"دار خويِّن"النووية غربي الأهواز، كما شيد الألمان محطتين نوويتين في بوشهر".



كما أضاف: "بعد الحرب الإيرانية، أكملنا محطة بوشهر بمساعدة ، والآن ننتج منها نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء. فكيف كانوا يؤيدون امتلاكنا للطاقة النووية آنذاك ويعارضون التخصيب اليوم؟".

إلى ذلك، انتقد بعض المسؤولين الإيرانيين السابقين الذين أبدوا استعداداً لتعليق التخصيب مؤقتاً، واصفاً إياهم بأنهم "ضعفاء النفوس وخونة".



واستبعد كوثري إمكانية الوصول إلى اتفاق مع أميركا، قائلاً: "لقد قلت منذ البداية إن هذه المفاوضات لن تنجح، فالفجوة بين المطالب الأميركية وخطوطنا الحمراء واسعة جداً". وختم بالقول إن الفريق الإيراني المفاوض هذه المرة "يعمل بشكل مختلف تماماً عن فريق (2015)"، مؤكداً أن قراراته تخضع لرقابة كاملة، ويتم دعمه بشكل كامل للاستمرار ضمن الخطوط الحمراء. (العربية)