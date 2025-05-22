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عربي-دولي
لجنة الأمن القومي الإيرانية: التفاوض مع أميركا لن ينجح
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:54
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كرر عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان
الإيراني
، الجنرال في
الحرس الثوري
،
إسماعيل
كوثري، مقولة
المرشد الأعلى
علي خامنئي
"أن المفاوضات مع
واشنطن
لن تؤدي إلى أي نتيجة".
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وجاء كلامه في خضم تراشق التصريحات بين
الولايات المتحدة
وإيران وتأكيد السلطات
الإيرانية
رفضها وقف التخصيب على أراضيها.
كما اعتبر في تصريحات، اليوم الخميس، أن "الضغوط الأميركية هدفها"منع
إيران
من الحصول على حقها الطبيعي في التكنولوجيا النووية"، وفق ما نقل موقع "مرصد إیران". وقال "إن تخصيب اليورانيوم يُعد العمود الفقري لأي برنامج نووي في العالم".
كذلك أشار إلى أن استخدامات الطاقة النووية تتنوع بين الطب والزراعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مضيفا "الأسوأ فيها هو إنتاج القنبلة النووية، لكن من استخدمها؟ أميركا"، حسب تعبيره.
إلى ذلك، تساءل: "إذا كانت هذه القنبلة مرفوضة، فلماذا تمتلكها أميركا، وإسرائيل، وفرنسا؟".
وأكد أن بلاده تملك القدرة الكاملة على تصنيع السلاح
النووي
، لكنه أردف قائلاً إن "المرشد حرّم ذلك شرعاً، ولهذا لا نسعى إليه".
وذكّر كوثري بأن "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا كانت تعاونت مع إيران في مشاريع نووية قبل انتصار
الثورة
عام 1979، حيث أنشأ الأميركيون مفاعلاً بحثياً في جامعة
طهران
، وبدأ الفرنسيون تنفيذ مشروع محطة"دار خويِّن"النووية غربي الأهواز، كما شيد الألمان محطتين نوويتين في بوشهر".
كما أضاف: "بعد الحرب
العراقية
الإيرانية، أكملنا محطة بوشهر بمساعدة
الروس
، والآن ننتج منها نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء. فكيف كانوا يؤيدون امتلاكنا للطاقة النووية آنذاك ويعارضون التخصيب اليوم؟".
إلى ذلك، انتقد بعض المسؤولين الإيرانيين السابقين الذين أبدوا استعداداً لتعليق التخصيب مؤقتاً، واصفاً إياهم بأنهم "ضعفاء النفوس وخونة".
واستبعد كوثري إمكانية الوصول إلى اتفاق مع أميركا، قائلاً: "لقد قلت منذ البداية إن هذه المفاوضات لن تنجح، فالفجوة بين المطالب الأميركية وخطوطنا الحمراء واسعة جداً". وختم بالقول إن الفريق الإيراني المفاوض هذه المرة "يعمل بشكل مختلف تماماً عن فريق
الاتفاق النووي
(2015)"، مؤكداً أن قراراته تخضع لرقابة كاملة، ويتم دعمه بشكل كامل للاستمرار ضمن الخطوط الحمراء. (العربية)
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