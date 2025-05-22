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عربي-دولي

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: سنحتلّ غزة

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:31
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أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي ستحتلها".
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان قولها إن "إسرائيل ستحتل غزة". (سبوتنيك)
 
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