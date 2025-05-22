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عربي-دولي

عراقجي: لهذا السبب تتفاوض أميركا معنا

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:33
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اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع بلاده لأنها يئست من تأثير العقوبات.
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وقال خلال ندوة إقليمية حول الدبلوماسية الاقتصادية، إن "مهمة دائرة الدبلوماسية الاقتصادية والسفارات الإيرانية في الخارج هي تسهيل الأمور وإزالة العقبات".

كما أكد أن "العقوبات تُعد واحدة من أكبر العقبات"، لافتا إلى أن مهمة وزارة الخارجية تكمن في السعي من أجل رفعها.

وأضاف: "إذا أرادت طهران أن تسير المفاوضات بشكل جيّد مع من يفرضون العقوبات، فعليها أولاً أن تجعلهم ييأسون من سلاح العقوبات". (العربية)
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