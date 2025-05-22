عراقجي: لهذا السبب تتفاوض أميركا معنا

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اعتبر ، أن تتفاوض مع بلاده لأنها يئست من تأثير .وقال خلال ندوة إقليمية حول الدبلوماسية الاقتصادية، إن "مهمة دائرة الدبلوماسية الاقتصادية والسفارات الإيرانية في الخارج هي تسهيل الأمور وإزالة العقبات".كما أكد أن "العقوبات تُعد واحدة من أكبر العقبات"، لافتا إلى أن مهمة تكمن في السعي من أجل رفعها.وأضاف: "إذا أرادت أن تسير المفاوضات بشكل جيّد مع من يفرضون العقوبات، فعليها أولاً أن تجعلهم ييأسون من سلاح العقوبات". (العربية)