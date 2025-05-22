Advertisement

عربي-دولي

حادثة واشنطن: من يكتب رواية ما بعد الرصاصة؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
22-05-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1364291-638835183694638801.jpg
Doc-P-1364291-638835183694638801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما حدث في واشنطن لم يكن مجرد إطلاق نار في شارع دبلوماسي، بل مؤشر على تحوّل عميق في طبيعة الاشتباك السياسي داخل الولايات المتحدة الاميركية. إلياس رودريغز، شاب أميركي من شيكاغو، أطلق النار على موظفَين في السفارة الإسرائيلية، فأرداهما قتيلين خارج متحف العاصمة اليهودي، ثم تمّ توقيفه وهو يردد عبارة "فلسطين حرة". 
Advertisement

المشهد، في ظاهره، بدا كحادث أمني موضعي، لكن التوقيت والمكان وطبيعة المُستهدفين، سرعان ما أخرج الحادثة من إطارها الجنائي إلى مساحة توظيف أوسع. فمنذ الساعات الأولى، تحوّل الحدث إلى مادة إعلامية جاهزة، وبدأ يُستثمر ضمن خطاب سياسي يرمي إلى ربطه بالحراك الطلابي المتصاعد تضامناً مع فلسطين. 

ورغم أن التحقيقات لم تُظهر حتى الآن أي ارتباط تنظيمي بين رودريغز والحركات الطلابية المناصرة لغزة، بدأت تتشكّل تدريجياً سردية إعلامية وسياسية تحاول تحميل هذا الحراك جزءاً من المسؤولية المعنوية أو التحريضية التي أفضت إلى الحادثة.

وبحسب مصدر سياسي مطّلع على اتجاهات التعامل مع الحادثة داخل دوائر القرار الأميركي، فإن ما يجري يُقرأ كمحاولة لاحتواء الموجة الطلابية التي خرجت عن السيطرة في عدد من الجامعات الأميركية الكبرى. ويضيف أن "الربط غير المباشر بين الحدث والعمل الطلابي ليس اعتباطياً، بل يُدار بشكل مدروس لخلق مناخ يُبرّر اتخاذ إجراءات احترازية ضد النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي". 

في هذا السياق، بدأت بعض الجهات المقرّبة من مراكز الضغط المؤيدة لإسرائيل، وبدعم من منصات إعلامية مؤثرة، في تسويق سردية تعتبر أن المناخ الطلابي بات بيئة خصبة لـ "التحريض والتطرّف"، وبأن هناك حاجة ملحّة لفرض قواعد جديدة تحدّ من حرية التعبير بحجة الأمن.

ولعلّه واضحاً أن توقيت الحادثة يخدم هذه المقاربة؛ فالحراك الطلابي المعارض للعدوان على غزة وصل في الأسابيع الأخيرة إلى ذروته من حيث الانتشار والرمزية، مئات الاعتصامات والبيانات، وتحركات شملت طيفاً واسعاً من الجامعات. وبحسب المصدر نفسه، "تَحوّل هذا الحراك إلى عنصر إزعاج فعلي ليس فقط للمنظومة السياسية الأميركية، بل أيضاً لشبكات النفوذ التي تدير ملف العلاقة مع إسرائيل من الداخل". 

ومن هنا أصبح من المرجّح أن تُستخدم الحادثة كذريعة لإعادة تعريف مفاهيم مثل "التحريض" و" الحماس العدائي" بشكل يسمح بملاحقة أي نشاط تعبيري يُعارض السياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق يضيف المصدر: "هناك عمل حثيث لتكييف المناخ القانوني داخل الجامعات، بما يسمح بإدخال الرقابة تحت مسمّى الإجراءات الوقائية". 

من هذا المنظور، فإن الحملة ضد الحراك الطلابي لا تُقرأ كردّ فعل على حادثة معزولة، بل كمحاولة لإعادة تأطير القضية الفلسطينية داخل سردية أمنية مغلقة. والهدف، وفقاً للمصدر، هو "فصلها عن كونها مسألة سياسية - حقوقية قابلة للنقاش، وتحويلها إلى مادة اشتباه، يُراقَب أصحابها ويُصار الى عزلهم بالقانون بحجة منع التطرّف".

في الخلاصة، الاختبار اليوم ليس لموقف طارئ من واقعة واحدة، بل لبنية الحرية السياسية داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها. فهل تبقى الجامعات فضاءً للنقاش الحر، أم تُدار كساحة أمنية بمفاهيم مدنية؟ ولعلّ القضية لم تعد مرتبطة بمن أطلق النار، بل بمن قرّر أن يكتب رواية ما بعد الرصاصة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يعلن أنه تحدث مع ترامب بعد حادث إطلاق النار في واشنطن
lebanon 24
22/05/2025 19:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة مجدلزون.. بيان من "الصحة"
lebanon 24
22/05/2025 19:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة طيردبا.. بيانٌ من "اليونيفيل"!
lebanon 24
22/05/2025 19:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق لترامب على حادثة واشنطن
lebanon 24
22/05/2025 19:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-05-22
11:18 | 2025-05-22
11:15 | 2025-05-22
11:00 | 2025-05-22
10:47 | 2025-05-22
10:30 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24