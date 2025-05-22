كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

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ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام".



وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "الغارديان" كشفت عن اعتزام "تايغر" العقارية وليد التوجه إلى العاصمة من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج " الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين والولايات المتحدة.ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام".وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة.

ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز.



ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية.



وقال الأكاديمي والباحث السوري زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه ".



وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا للبرج وقدمه إلى الشيباني.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى في دمشق، أن يصل إلى فريق ترامب عبر .



وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه".



ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام". (عربي 21)