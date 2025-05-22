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عربي-دولي
كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟
Lebanon 24
22-05-2025
|
10:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "الغارديان"
البريطانية
كشفت عن اعتزام
رئيس مجموعة
"تايغر" العقارية وليد
الزعبي
التوجه إلى العاصمة
السورية
دمشق
من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج
ترامب
" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين
سوريا
والولايات المتحدة.
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ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري
أحمد الشرع
في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن
هذا البلد
الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام".
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة.
ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز.
ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية.
وقال الأكاديمي والباحث السوري
رضوان
زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه
الرئيس ترامب
".
وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا
أوليا
للبرج وقدمه إلى
وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى
السفير السعودي
في دمشق،
على أمل
أن يصل إلى فريق ترامب عبر
الرياض
.
وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه".
ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام". (عربي 21)
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