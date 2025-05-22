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إقتصاد

تركيا: سنوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:03
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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا، فيما أكدت دمشق أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيدخل حيز التشغيل نهاية 2025.
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وقال بيرقدار إن سوريا تعمل منذ كانون الاول الماضي على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة، مبينا أنه سيتم تزويد سوريا بـ6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وأضاف: "سنوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لها". (روسيا اليوم)
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