تركيا: سنوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا

أعلن أن ستوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا، فيما أكدت أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيدخل حيز التشغيل نهاية 2025.

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وقال إن تعمل منذ كانون الاول الماضي على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة، مبينا أنه سيتم تزويد سوريا بـ6 مليون متر مكعب من يومياً، وأضاف: "سنوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لها". (روسيا اليوم)